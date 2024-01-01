Кубок России по футболу на «Матч ТВ» 15 августа – расписание матчей

Сегодня, 06:47 Автор: Андрей Моисеев

Во вторник, 13 августа, состоятся первые матчи второго тура Кубка России по футболу (Путь РПЛ). «Оренбург» примет на своем поле «Локомотив» (17:30 мск), «Ростов» проведет домашний поединок с «Химками» (20:00).

На следующий день «Матч ТВ» покажет две встречи: «Рубин» – «Зенит» (17:15) и «Крылья Советов» – «Спартак» (19:30). Поединок между ЦСКА и «Пари НН» (17:15), а также матч между московскими и махачкалинскими динамовцами (19:30) в сетку вещания бесплатного канала не попали.

В четверг телеканал покажет игру между «Факелом» и «Акроном» (18:00) и завершит день поединком, в котором сойдутся «Краснодар» и «Ахмат» (20:30).

Групповой этап Кубка России по футболу, после которого станут известны участники плей-офф, завершится 23 октября.