HR Новости

Бриттни Грайнер: тюрьма в России, обмен на Бута и золото в Париже

Вчера, 16:15 Автор: Андрей Моисеев




Женская сборная США по баскетболу завоевала золотые медали на Олимпийских играх, которые завершились в Париже. В составе победителей выступала Бриттни Грайнер, которая за два с половиной года проделала путь из российской тюрьмы к триумфу в Париже.

В начале 2022 года американка, выступавшая на тот момент за УГМК из Екатеринбурга, была задержана при перевозе в багаже запрещенных в России наркотических веществ и приговорена затем судом к 9 годам тюрьмы.

В конце того же года Грайнер была отправлена домой в результате обмена на предпринимателя Виктора Бута, отбывавшего длительный срок в американской тюрьме.

С 2023 года спортсменка выступает за клуб женской НБА «Финикс Меркури», а в этом году поехала во Францию в составе сборной США. В финале турнира американки выиграли у хозяев площадки.
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    Источник: HR Новости







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