Саудовцы предлагают «Реалу» за Винисиуса целое состояние – названа сумма

Вчера, 20:04 Автор: Андрей Моисеев

Представители одной ближневосточной страны готовы заплатить за игрока мадридского «Реала» 1 млрд евро, передает Globo.

Покупатель и товар, за который они готовы заплатить такую сумму известны — «Аль-Ахли» через Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии и форвард Винисиус Жуниор.

До этого никто и никогда не предлагал столько денег за действующего футболиста. 222 миллиона семь лет назад заплатили за Неймара при переходе из «Барселоны» в «ПСЖ».

Скорее всего, история будет развиваться по сценарию перехода Мбаппе в Королевский клуб. Сначала игрок немного пожеманится (Винисиус пока отказал саудовцам), но потом большие деньги сделают свое дело.

Фото: Getty Images.