HR Новости

Саудовцы предлагают «Реалу» за Винисиуса целое состояние – названа сумма

Вчера, 20:04 Автор: Андрей Моисеев




Винисиус Жуниор

Представители одной ближневосточной страны готовы заплатить за игрока мадридского «Реала» 1 млрд евро, передает Globo.

Покупатель и товар, за который они готовы заплатить такую сумму известны — «Аль-Ахли» через Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии и форвард Винисиус Жуниор.

До этого никто и никогда не предлагал столько денег за действующего футболиста. 222 миллиона семь лет назад заплатили за Неймара при переходе из «Барселоны» в «ПСЖ».

Скорее всего, история будет развиваться по сценарию перехода Мбаппе в Королевский клуб. Сначала игрок немного пожеманится (Винисиус пока отказал саудовцам), но потом большие деньги сделают свое дело.

Фото: Getty Images.
ЕЩЁ НОВОСТИ:

  • «Зенит» в два раза готов переплатить за Гарро
  • Мбаппе высмеял игроков, получающих деньги в сборной
  • Мбаппе не перейдет в «Реал» и останется в «ПСЖ»
  • «ПСЖ» попросил Мбаппе пока не объявлять об уходе в «Реал»
  • «Реал» готов ждать две недели: Перес поставил Мбаппе ультиматум
  • Холанду нужно переходить не в «Реал», а в сборную Англии
  • Трансфер Мбаппе в «Реал»: мыльная опера продолжается
    •



    Источник: HR Новости







    Голы Александра Овечкина в НХЛ


    В Индии крокодил съел справлявшую нужду пожилую женщину
    Воронежский «Факел» может временно переехать в Москву
    Стало известно, почему мужчин отталкивают сделанные губы
    Показать Краснояружский район на карте Белгородской области
    С 1 сентября в школах появится новый предмет: родители и учителя в шоке
    Показать на карте Курскую область в России, граница с Украиной
    Популярные рецепты: сливовый пирог из «Нью-Йорк Таймс»
    Саудовцы предлагают «Реалу» за Винисиуса целое состояние – названа сумма
    Как Дасаев опередил Шилтона и попал в компанию к Марадоне и Платини
    Бриттни Грайнер: тюрьма в России, обмен на Бута и золото в Париже


    © Все права защищены 2007-2024. hockeyreview@mail.ru