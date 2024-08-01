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Популярные рецепты: сливовый пирог из «Нью-Йорк Таймс»

Вчера, 23:19 Автор: Андрей Моисеев




Сливовый пирог из Нью-Йорк Таймс 

Рецепт этого восхитительного пирога опубликован в американской газете «Нью-Йорк Таймс» в конце 80-х и полюбился читателям издания.

Для приготовления блюда вам понадобятся следующие ингредиенты:

Тесто: мука – 120 г, сливочное масло – 110 г, яйцо – 2 шт., сахар – 150 г, соль – щепотка, разрыхлитель теста – 1 ч. л.

Начинка: сливы – 8–12 шт., сахар – 1 ч. л., лимонный сок – 1 ч. л., корица – 1 ч. л.

Начинаем делать пирог. Примерное время приготовления: 55 минут.

Ставим разогревать духовку до 180 °С. В миске перемещайте сахар и сливочное масло, разогретое до комнатной температуры. Затем добавьте муку, яйца, соль и разрыхлитель и вновь тщательно перемешайте.

Сливы необходимо разрезать пополам и удалить из них косточки. Берем форму для запекания диаметром до 25 см, смазываем сливочным маслом. Выкладываем в форму тесто, а сверху кладем половинки слив, поливаем все это лимонным соком и посыпаем сахаром и корицей.

Ставим в духовку на 40–45 минут, затем даем блюду остынуть. Приятного аппетита!

Фото: Нью-Йорк Таймс.
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    Источник: Нью-Йорк Таймс







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