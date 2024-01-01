HR Новости

С 1 сентября в школах появится новый предмет: родители и учителя в шоке

Сегодня, 00:24 Автор: Андрей Моисеев




С этого учебного года в российских школах появится новый предмет – «Семьеведение». Данное занятие будет обязательным к посещению, так что пропустить урок без уважительной причины не получится.

Нетрудно догадаться, что новый предмет нацелен на формирование семейных ценностей и положительного отношения к институту семьи.

Занятия рассчитаны на один учебный год и будут проходить для учащихся 10-11 классов. В каком конкретно классе они будут проходить – решит администрация школы.

Большинство родителей и учителей спокойно восприняли нововведение, однако некоторые считают такие уроки пустой тратой времени и подозревают авторов программы в попытке «зомбирования» молодежи.
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    Источник: HR Новости







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