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Стало известно, почему мужчин отталкивают сделанные губы

Сегодня, 09:10 Автор: Андрей Моисеев




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Главная причина, почему женщины с накачанными губами отталкивают мужчин, заключается в недоверии. Об этом сообщил психолог Александр Кичаев в интервью NEWS.ru.

Специалист отмечает, что к таким девушкам у представителей сильного пола формируется базовое недоверие. Такая женщина выглядит нормально для приятного времяпровождения и секса, но не для длительных отношений.

Кичаев также отмечает, что мода на накачанные губы постепенно проходит и идет тенденция на естественность.

Приложения для знакомств «Мамба» недавно провело исследование, в результате которого выяснилось, что 46% мужчин не пойдут на свидание с девушкой с увеличенными губами.

Фото: Getty Images.
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    Источник: NEWS.ru







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