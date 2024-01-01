Воронежский «Факел» может временно переехать в Москву

Сегодня, 09:33 Автор: Андрей Моисеев

Клуб Российской футбольной Премьер-лиги «Факел» может ближайшие домашние матчи провести в Москве. Сейчас этот вопрос решается в профильных ведомствах, сообщает «Вести Воронеж».

В Воронежской области с 12 августа решением губернатора Александра Гусева приостановлены массовые мероприятия.

Рассматривается несколько вариантов в отношении футбольного клуба — игра без зрителей или перенос игр на стадион «Локомотив» в Москве.

В двух ближайших домашних матчах «Факел» должен встретиться со «Спартаком» (18 августа) и «Оренбургом» (24 августа).