Почему билеты в Анапу стоят 90 тысяч рублей – в РЖД назвали причину

Вчера, 12:22 Автор: Андрей Моисеев

Стоимость железнодорожных билетов из Анапы в августе доходит до 90 тысяч рублей за одного человека. В РЖД объяснили высокие цены, которые приводят некоторые блогеры.

Такие тарифы установлены для поездки в вагонах СВ и люкс с пересадками, передает «Парламентская газета». Отмечается, что стоимость билетов с таким классом обслуживания не подпадает под регулирование Федеральной антимонопольной службы.

В Ассоциации Туроператоров сообщили, что с начала лета Краснодарский край уже посетили около 9 млн человек.