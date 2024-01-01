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Почему билеты в Анапу стоят 90 тысяч рублей – в РЖД назвали причину

Вчера, 12:22 Автор: Андрей Моисеев




Стоимость железнодорожных билетов из Анапы в августе доходит до 90 тысяч рублей за одного человека. В РЖД объяснили высокие цены, которые приводят некоторые блогеры.

Такие тарифы установлены для поездки в вагонах СВ и люкс с пересадками, передает «Парламентская газета». Отмечается, что стоимость билетов с таким классом обслуживания не подпадает под регулирование Федеральной антимонопольной службы.

В Ассоциации Туроператоров сообщили, что с начала лета Краснодарский край уже посетили около 9 млн человек.
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    Источник: Парламентская газета







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