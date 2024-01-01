Волонтера Олимпиады-2024 нашли убитой после церемонии закрытия

Вчера, 23:23 Автор: Андрей Моисеев

Летние Олимпийские игры 2024 года официально завершены, но из Парижа продолжают поступать жуткие новости.

Девушку, которая работала волонтером на церемонии закрытия Олимпиады, нашли мертвой в квартире. Приехавшие на место происшествия полицейские заявили, что она была убита другим волонтером, с которым она встречалась два года.

Как передает парижское издание Le Parisien, о пропаже 21-летней девушки сообщила ее мать. Подозреваемого в убийстве мужчину задержали, он пытался покончить с собой — был пьян и находился в невменяемом состоянии.