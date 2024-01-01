HR Новости

Моуринью, Чалов и Оздоев вылетели из Лиги чемпионов

Вчера, 23:46 Автор: Андрей Моисеев




Состоялись ответные матчи 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

В Стамбуле «Фенербахче» Жозе Моуринью встречался с «Лиллем» и не смог победить на своем поле. Турки сравняли счет по сумме двух встреч лишь благодаря автоголу Бафоде Диаките в компенсированное время. Французы забили победный гол за две минуты до конца дополнительного времени — отличился Джонатан Дэвид, реализовавший 11-метровый.

Российские игроки Магомед Оздоев и Федор Чалов также попрощались с Лигой чемпионов. Греческий ПАОК дома уступил в дополнительное время шведскому «Мальме» со счетом 3:4. Оздоев был заменен на 72-й минуте, Чалов в это же время вышел на поле.
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    Источник: HR Новости







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