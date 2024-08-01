Свадьба звезды НХЛ Коннора Макдэвида в журнале Vogue

Сегодня, 08:49 Автор: Андрей Моисеев

Журнал Vogue в своей австралийской версии опубликовал фоторепортаж со свадьбы звезды клуба Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида.

Церемония прошла 27 июля в живописном месте канадской провинции Онтарио. Избранницей Макдэвида стала Лорен Кайли, с которой хоккеист жил восемь лет в гражданском браке.

Коннор сделал предложение Лорен прошлым летом, но из-за напряженного сезона в НХЛ свадьбу пришлось отложить на год.

Кайли на полгода младше мужа, родилась в Торонто, окончила Университет Райерсона по специальности «дизайнер интерьеров».

Фото: Vogue.