HR Новости

ВОЗ объявила эпидемию оспы обезьян ЧС: симптомы, количество заболевших

Вчера, 23:09 Автор: Андрей Моисеев




Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила эпидемию оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, сообщает РИА Новости.

Глава ВОЗ подчеркнул, что новая разновидность этого вирусного заболевания быстро распространяется в ДР Конго и для предотвращения его распространения в Африке и за ее пределами необходимо уже сейчас принять все меры.

В 2024 году зарегистрировано более 14 тысяч случаев, 524 из которых смертельные.

Начальные симптомы схожи с другими вирусными инфекциями — лихорадка, боли в голове и спине, истощение и увеличение лимфатических узлов. Иногда проявляется сыпь на лице и затем распространяется по всему телу.
ЕЩЁ НОВОСТИ:

  • Где находится Глушковский район на карте Курской области
  • Певица Адель и агент Леброна Джеймса объявили о помолвке
  • Число заболевших COVID-19 в России выросло за неделю – названы цифры
  • Где находится Торецк на карте Донецкой области
  • На автомобиль Дзюбы выписали 100 штрафов за нарушение ПДД
  • Показать на карте место ранения военкора Евгения Поддубного
  • Бразильца Зико ограбили в Париже на полмиллиона евро
    •



    Источник: РИА Новости







    Лучшие бомбардиры НХЛ за всю историю


    Где находится Суджа на карте Курской области
    Показать Белгородскую область на карте России, где находится граница с Украиной
    Где находится Ингушетия на карте России
    Мбаппе забил «Аталанте» и завоевал первый трофей с «Реалом»
    Где находятся на карте газопроводы «Северный поток 1 и 2»
    Кубок России по футболу на «Матч ТВ» 15 августа – расписание матчей
    Показать Курскую область на карте России: где находится граница с Украиной
    Где находится Глушковский район на карте Курской области
    ВОЗ объявила эпидемию оспы обезьян ЧС: симптомы, количество заболевших
    Граница России и Украины на карте, какие области граничат


    © Все права защищены 2007-2024. hockeyreview@mail.ru