ВОЗ объявила эпидемию оспы обезьян ЧС: симптомы, количество заболевших

Вчера, 23:09 Автор: Андрей Моисеев

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила эпидемию оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, сообщает РИА Новости.

Глава ВОЗ подчеркнул, что новая разновидность этого вирусного заболевания быстро распространяется в ДР Конго и для предотвращения его распространения в Африке и за ее пределами необходимо уже сейчас принять все меры.

В 2024 году зарегистрировано более 14 тысяч случаев, 524 из которых смертельные.

Начальные симптомы схожи с другими вирусными инфекциями — лихорадка, боли в голове и спине, истощение и увеличение лимфатических узлов. Иногда проявляется сыпь на лице и затем распространяется по всему телу.