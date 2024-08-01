Мбаппе забил «Аталанте» и завоевал первый трофей с «Реалом»

Сегодня, 08:31 Автор: Андрей Моисеев

В среду, 14 августа, в столице Польши состоялся матч за Суперкубок УЕФА, в котором приняли участие испанский «Реал» и итальянская «Аталанта».

Встреча на стадионе «Народовы» завершилась со счетом 2:0 в пользу Королевского клуба. На 59-й минуте счет открыл Федерико Вальверде, а через девять минут новичок команды Килиан Мбаппе удвоил преимущество.

Джуд Беллингем и Винисиус результативными действиями не отметились, но заработали по желтой карточке.

Наставник мадридцев Карло Анчелотти стал самым титулованным тренером в истории Суперкубка УЕФА. Итальянец выиграл пятый трофей и обошел по этому показателю Хосепа Гвардиолу.

Фото: Marca.