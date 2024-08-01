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Где находится Ингушетия на карте России

Сегодня, 10:42 Автор: Андрей Моисеев




Газопровод Северный поток

Если смотреть на карту России, Ингушетия находится к югу от Москвы и входит в Северо-Кавказский федеральный округ. Расстояние от столицы России до столицы Магаса составляет 1491 км по прямой.

На западе граничит с Северной Осетией, на востоке — с Чечней, на юге имеет государственную границу с Грузией.

15 августа Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение парламента республики три кандидатуры на пост главы республики — Алихана Арапханова, Ислама Гадиева и Махмуд-Али Калиматова.

Фото: Google Карты.
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    Источник: HR Новости







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