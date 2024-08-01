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Показать Белгородскую область на карте России, где находится граница с Украиной

Сегодня, 11:03 Автор: Андрей Моисеев




Показать на карте Белгородскую область в России

Граница между Белгородской областью и Украиной:

Граница между Белгородской областью и Украиной

Если смотреть на карту центральной части России, то Белгородская область расположена к югу от Москвы. Расстояние от столицы РФ до областного центра составляет 578 км.

В Белгороде проживает 328 тысяч человек, население агломерации составляет 520 тысяч.

Белгородская область граничит с Харьковской и Сумской областью Украины, протяженность границы составляет 410 км. Недалеко от границы расположены города Шебекино и Валуйки, а также поселки Красная Яруга, Борисовка, Разумное, Волоконовка, Уразово.

С 15 августа в области введен режим ЧС федерального характера.

Фото: Google Карты.
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    Источник: HR Новости







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