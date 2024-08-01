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Откровения фигуристки Зининой: попытка изнасилования и три попытки суицида

Сегодня, 08:37 Автор: Андрей Моисеев




Анастасия Зинина

Юная российская фигуристка Анастасия Зинина на своей странице в соцсетях откровенно высказалась о своей жизни.

Спортсменка в видеобращении заявила, что пережила одну попытку изнасилования, три попытки суицида. Также Анастасия едва не стала инвалидом из-за врачебной ошибки. Коронавирус чуть не довел Зинину до инвалидной коляски.

Зинина родилась в 2007 году в Ростове-на-Дону, в 10-летнем возрасте переехала с родителями в Москву. Занималась в академии «Ангелы Плющенко», заняла пятое место на чемпионате России в 2022 году.

Фото: соцсети фигуристки.
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    Источник: HR Новости







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