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Расписание матчей пятого тура РПЛ-2024/2025, прямые трансляции

Сегодня, 00:39 Автор: Андрей Моисеев




В центральном матче пятого тура РПЛ сезона 2024/2025 ЦСКА будет принимать на своем поле «Локомотив» (трансляция на «МатчТВ»).

«Зенит» проведет гостевой поединок с «Химками». Действующий чемпион одержал в стартовых матчах четыре победы и возглавляет турнирную таблицу первенства.

Московское «Динамо» сыграет дома с «Крыльями Советов» («Матч ТВ»), «Спартак» проведет поединок с «Факелом».

Расписание матчей пятого тура Российской Премьер-лиги:

17 августа: 17:00 Динамо М – Крылья Советов, 19:30 Ростов – Оренбург.

18 августа: 15:00 Химки – Зенит, 17:30 ЦСКА – Локомотив, 17:30 Спартак – Факел, 20:00 Краснодар – Пари НН.

19 августа: 17:30 Акрон – Рубин, 20:00 Динамо Мх – Ахмат.
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    Источник: HR Новости







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