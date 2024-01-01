HR Новости

Футбол на «Матч ТВ» 17 августа в прямом эфире

Сегодня, 07:23 Автор: Андрей Моисеев




Федеральный телеканал «Матч ТВ» в субботу, 17 августа, покажет в прямом эфире четыре футбольных матча.

В 16:45 мск запланирован показ поединка Российской Премьер-лиги между московским «Динамо» и «Крыльями Советов». В стартующем в эти выходные чемпионате Италии «Дженоа» будет принимать на своем поле действующего чемпиона страны «Интер» (19:25).

В 21:30 «Байер» и «Штутгарт» определят сильнейшего в матче за Суперкубок Германии. Завершится футбольный вечер встречей чемпионата Испании между «Валенсией» и «Барселоной» (23:30).
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    Источник: HR Новости







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