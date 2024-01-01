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Маск предрек массовый голод в США после выборов

Вчера, 22:21 Автор: Андрей Моисеев




Известный американский предприниматель Илон Маск предсказал массовый голод в США, а также заявил о том, что страна может прекратить свое существование.

Маск на своей странице в социальной сети сделал репост материала, в котором финансовый эксперт подробно изучил экономическую программу кандидата в президенты Камалы Харрис, где она предлагает ограничить рост цен на продукты питания.

Аналитик сделал неутешительные выводы, заявив о том, что Америку ждет в этом случае массовый голод и развал страны.

«Точный вывод», — написал Маск под сообщением.

Очередные выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года.
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