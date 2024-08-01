Эпицент землетрясения на Камчатке 17 августа на карте

Вчера, 23:54 Автор: Андрей Моисеев

Землетрясения магнитудой 7,0 произошло 17 августа 2024 года (мск) в 108 километрах юго-восточнее Петропавловска-Камчатского, сообщает региональный филиал Геофизической службы РАН. Уточняется, что очаг залегал в акватории Тихого океана на глубине шесть километров.

Толчки ощущались не только не только в административном центре Камчатского края, но и в Елизовском, Усть-Камчатском районах, Вилючинском городском округе. Сила толчков составила от пяти до семи баллов.

Первые секунды сильного землетрясения на Камчатке попали на видео