Показать на карте: ВСУ дважды атаковали нефтебазу в Пролетарске Ростовской области

Сегодня, 00:02 Автор: Андрей Моисеев

В Пролетарске ночью была отражена атака БПЛА, но из-за падения обломков загорелось дизельное топливо, сообщает губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем телеграм-канале. Нефребаза была повторно атакована во время ее тушения сотрудниками МЧС.

Если смотреть на карту области, город Пролетарск расположен к юго-востоку от Ростова-на-Дону на расстоянии 154 километра по прямой.

Ранее сообщалось, что атака беспилотников была отражена на западе Ростовской области.

Фото: Google Карты, телеграм-канал Lomovka.