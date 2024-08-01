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Показать на карте: ВСУ дважды атаковали нефтебазу в Пролетарске Ростовской области

Сегодня, 00:02 Автор: Андрей Моисеев




Пролетарск на карте Ростовской области

фото пожара в Пролетарске Ростовской области

В Пролетарске ночью была отражена атака БПЛА, но из-за падения обломков загорелось дизельное топливо, сообщает губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем телеграм-канале. Нефребаза была повторно атакована во время ее тушения сотрудниками МЧС.

Если смотреть на карту области, город Пролетарск расположен к юго-востоку от Ростова-на-Дону на расстоянии 154 километра по прямой.

Ранее сообщалось, что атака беспилотников была отражена на западе Ростовской области.

Фото: Google Карты, телеграм-канал Lomovka.
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