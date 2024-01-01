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В Хургаде сотни туристов более 10 часов ждут вылета в Москву

Сегодня, 09:17 Автор: Андрей Моисеев




Около 200 отдохнувших в Египте при 40-градусной жаре российских туристов не могут вылететь из аэропорта Хургады в Москву, сообщает телеграм-канал SHOT.

Как рассказали застрявшие в аэропорту, среди которых много детей и людей пожилого возраста, самолет авиакомпании Al Masria Universal Airlines (рейс UJ 601) должен был вылететь еще в субботу в 17:00, но вылеты постоянно откладывались. На ночь туристов расселили в отеле, утром опять привезли в аэропорт, но вылет опять стали откладывать.

В воскресенье в Хургаде ожидается ясная жаркая погода, воздух прогреется до 37 градусов.
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    Источник: SHOT







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