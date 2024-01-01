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На футбольном поле в Испании зарезали 11-летнего мальчика

Сегодня, 20:53 Автор: Андрей Моисеев




Трагедия произошла в воскресенье утром в муниципалитете Мосехон, который расположен недалеко от города Толедо в центре Испании.

Как сообщает телекомпания RTVE, неизвестный мужчина в капюшоне вышел на поле и ударил ножом 11-летнего мальчика, который вместе с другими детьми участвовал в тренировке.

Ребенка отправили на вертолете в ближайшую больницу, но врачи лишь констатировали смерть юного пациента.

Родственники погибшего заявили представителям местных СМИ, что такого раньше в их городе не случалось и они никого не подозревают в случившемся.
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    Источник: RTVE







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