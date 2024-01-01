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Глушенкова подрезали на взлете: игрок «Зенита» ушел с поля в матче с «Химками»

Сегодня, 21:35 Автор: Андрей Моисеев




Лучший бомбардир текущего первенства РПЛ Максим Глушенков получил травму в первом тайме матча с «Химками» и был заменен на защитника Юрия Горшкова. Встреча завершилась вничью 1:1.

Атакующий полузащитник «Зенита» травмировал руку после попадания в нее мяча. Как сообщает телеграм-канал сине-бело-голубых, у футболиста перелом лучевой кости правой руки со смещением. Игроку предстоит операция, о сроках восстановления пока не сообщается.

В нынешнем сезоне Глушенков провел в составе питерского клуба пять матчей и забил в них семь мячей. Вторую строчку в списке лучших бомбардиров чемпионата (по 4 мяча) занимают московский спартаковец Манфред Угальде и защитник ЦСКА Игорь Дивеев.
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    Источник: Телеграм-канал ФК Зенит







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