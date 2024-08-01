Свадебное платье Трусовой: Рудковская раскрыла всю правду

Вчера, 23:44 Автор: Андрей Моисеев

Свадьба Макара Игнатова и Александры Трусовой стала событием лета среди российских любителей фигурного катания. В частности, поклонники продолжают обсуждать шикарное платье невесты во время церемонии.

Супруга Евгения Плющенко продюсер Яна Рудковская в своем телеграм-канале рассказала, из чего было изготовлено сказочное платье.

Из столицы Франции было привезено 44 метра шелка, также понадобилось 15 метров кружева и около 100 метров сетки. Для фаты длиной 5,5 метра ушло 20 метров кружева.

Для пошива платья потребовалось 340 часов ручных работ и столько же часов сборки.

Фото: соцсети Анны Щербаковой.