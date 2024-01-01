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Мбаппе, Винисиус и Беллингем не смогли обыграть на выезде «Мальорку»

Сегодня, 00:34 Автор: Андрей Моисеев




Звездный «Реал» в первом туре чемпионата Испании по футболу не смог на выезде обыграть скромную «Мальорку». Поединок завершился вничью 1:1.

В составе королевского клуба отличился нападающий Родриго, поразивший ворота соперника на 13-й минуте встречи.

«Реал» вышел на поле стадиона «Мальорка Сон Моих» в сильнейшем составе, но наличие в команде Килиана Мбаппе, Винисиуса Жуниора и Джуда Беллингема не спасло команду от потери очков в матче со слабым соперником. В прошлом сезоне «Мальорка» набрала 40 очков и финишировала на 15-м месте в турнирной таблице, «Реал» набрал на 55 баллов больше.
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    Источник: HR Новости







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