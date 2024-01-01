Футбол на «Матч ТВ» 19 августа в прямом эфире

Сегодня, 07:25 Автор: Андрей Моисеев

Федеральный телеканал «Матч ТВ» в понедельник, 19 августа, покажет в прямом эфире два футбольных матча.

В 16:25 мск запланирован показ поединка чемпионата Италии по футболу. В первом туре «Лечче» будет принимать на своем поле «Аталанту». Клуб из Бергамо расстался этим летом с Алексеем Миранчуком, но по-прежнему у руля команды Джан Пьеро Гасперини.

В 22:25 бесплатный канал покажет поединок испанской Примеры между «Вильярреалом» и «Атлетико». В минувшем первенстве «Матрасники» финишировали четвертыми, а «Вильярреал» занял в турнирной таблице восьмое место.