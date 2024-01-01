HR Новости

Футбол на «Матч ТВ» 19 августа в прямом эфире

Сегодня, 07:25 Автор: Андрей Моисеев




Федеральный телеканал «Матч ТВ» в понедельник, 19 августа, покажет в прямом эфире два футбольных матча.

В 16:25 мск запланирован показ поединка чемпионата Италии по футболу. В первом туре «Лечче» будет принимать на своем поле «Аталанту». Клуб из Бергамо расстался этим летом с Алексеем Миранчуком, но по-прежнему у руля команды Джан Пьеро Гасперини.

В 22:25 бесплатный канал покажет поединок испанской Примеры между «Вильярреалом» и «Атлетико». В минувшем первенстве «Матрасники» финишировали четвертыми, а «Вильярреал» занял в турнирной таблице восьмое место.
ЕЩЁ НОВОСТИ:

  • Кубок России по футболу на «Матч ТВ» 15 августа – расписание матчей
  • «Матч ТВ» убрал из эфира три матча второго тура РПЛ
  • «Матч ТВ» купил права на показ чемпионата Испании
  • Российские футболисты в Европе. Расписание матчей на 30-31 марта
  • Симеоне против Хави: «Атлетико» сыграет с «Барселоной»
  • Главный тренер «Спартака» Станкович испугался дисквалификации – названа при ...
  • «Аталанта» разгромила «Наполи», у Миранчука гол и передача
    •



    Источник: HR Новости







    Лучшие бомбардиры НХЛ за всю историю


    Показать город Суджа на карте Курской области России
    Футбол на «Матч ТВ» 19 августа в прямом эфире
    Показать на карте границу Украины и Белоруссии
    Мбаппе, Винисиус и Беллингем не смогли обыграть на выезде «Мальорку»
    Свадебное платье Трусовой: Рудковская раскрыла всю правду
    Глушенкова подрезали на взлете: игрок «Зенита» ушел с поля в матче с «Химками»
    На футбольном поле в Испании зарезали 11-летнего мальчика
    Показать на карте Торецк в Донецкой области
    В Хургаде сотни туристов более 10 часов ждут вылета в Москву
    Курская область на карте России, показать границу с Украиной


    © Все права защищены 2007-2024. hockeyreview@mail.ru