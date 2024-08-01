Турнирная таблица РПЛ 2024/2025, расписание матчей

Сегодня, 08:37 Автор: Андрей Моисеев

С 17 по 19 августа состоялись матчи пятого тура РПЛ. В центральном матче «Локомотив» на своем поле одержал победу над ЦСКА.

«Зенит» впервые в нынешнем сезоне потерял очки, сыграв вничью в гостях с «Химками». «Спартак» в Москве разгромил «Факел».

«Краснодар» после трех ничьих на старте сезона одержал вторую победу подряд и приблизился к лидерам чемпионата.

Турнирная таблица Российской Премьер-лиги после пятого тура сезона 2024/2025 выглядит следующим образом.

Расписание ближайших матчей:

23 августа: 20:00 Рубин – Динамо Мх.

24 августа: 15:00 ЦСКА – Акрон, 17:30 Факел – Оренбург, 17:30 Зенит – Спартак, 20:00 Ахмат – Химки.

25 августа: 15:00 Крылья Советов – Пари НН, 17:30 Динамо М – Краснодар, 20:00 Локомотив – Ростов.