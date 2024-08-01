Белгородская область на карте России, граница с Украиной

Сегодня, 10:46 Автор: Андрей Моисеев

Граница между Белгородской областью и Украиной:

Если смотреть на карту центральной части Российской Федерации, то Белгородская область расположена к югу от Москвы. Расстояние от столицы России до областного центра составляет 578 км.

В Белгороде проживает 328 тысяч человек, население агломерации составляет 520 тысяч.

Белгородская область граничит с Харьковской и Сумской областью Украины, протяженность границы составляет 410 км. Недалеко от границы расположены города Шебекино и Валуйки, а также поселки Красная Яруга, Борисовка, Разумное, Волоконовка, Уразово.

Фото: Google Карты.