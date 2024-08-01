Показать на карте маршрут Президента РФ Владимира Путина по Северному Кавказу

Вчера, 23:52 Автор: Андрей Моисеев

Президент России Владимир Путин 20 августа в рамках рабочей поездки в Северо-Кавказский федеральный округ посетил три субъекта РФ.

Начался день с посещения Кабардино-Балкарии, где Путин осмотрел садоводческое хозяйство.

Затем глава государства отправился в Беслан (Северная Осетия-Алания) и посетил мемориальный комплекс «Город ангелов». Позднее Президент РФ пообщался с жителями Владикавказа.

Вечером Владимир Путин прибыл в Чечню, посетил могилу Ахмата-Хаджи Кадырова, Российский университета спецназа в Гудермесе и мечеть имени пророка Исы в Грозном.

Фото: Google Карты.