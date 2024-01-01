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Расписание 6-го тура РПЛ-2024/2025, прямые трансляции

Вчера, 18:32 Автор: Андрей Моисеев




В центральном матче шестого тура РПЛ сезона 2024/2025 «Зенит» будет принимать на своем поле «Спартак» (трансляция на «МатчТВ»).

Еще два поединка с приставкой «топ» состоятся в воскресенье Москве. Столичное «Динамо» сыграет с «Краснодаром» («Матч ТВ»), а «Локомотив» примет дома «Ростов».

Московские армейцы, для которых начало сезона складывается не очень удачно, встретятся на своем стадионе с «Акроном».

Турнирная таблица РПЛ

Расписание матчей шестого тура Российской Премьер-лиги:

23 августа: 20:00 Рубин – Динамо Мх.

24 августа: 15:00 ЦСКА – Акрон, 17:30 Факел – Оренбург, 17:30 Зенит – Спартак, 20:00 Ахмат – Химки.

25 августа: 15:00 Крылья Советов – Пари НН, 17:30 Динамо М – Краснодар, 20:00 Локомотив – Ростов.
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    Источник: HR Новости







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