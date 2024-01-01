HR Новости

Расписание матчей шестого тура РПЛ-2024/2025, прямые трансляции

Сегодня, 07:46 Автор: Андрей Моисеев




В центральном матче шестого тура РПЛ сезона 2024/2025 «Зенит» будет принимать на своем поле «Спартак» (трансляция на «МатчТВ»).

Еще два поединка с приставкой «топ» состоятся в воскресенье Москве. Столичное «Динамо» сыграет с «Краснодаром» («Матч ТВ»), а «Локомотив» примет дома «Ростов».

Московские армейцы, для которых начало сезона складывается не очень удачно, встретятся на своем стадионе с «Акроном».

Турнирная таблица РПЛ

Расписание матчей шестого тура Российской Премьер-лиги:

23 августа:  20:00 Рубин – Динамо Мх.

24 августа: 15:00 ЦСКА – Акрон, 17:30 Факел – Оренбург, 17:30 Зенит – Спартак, 20:00 Ахмат – Химки.

25 августа: 15:00 Крылья Советов – Пари НН, 17:30 Динамо М – Краснодар, 20:00 Локомотив – Ростов.
ЕЩЁ НОВОСТИ:

  • Турнирная таблица РПЛ 2024/2025, расписание матчей
  • Кубок России по футболу на «Матч ТВ» 15 августа – расписание матчей
  • Сезон КХЛ-2024/2025 начнется матчем в Магнитогорске
  • «Матч ТВ» убрал из эфира три матча второго тура РПЛ
  • Сезон РПЛ-2024/25 начнется битвой в Ростове-на-Дону
  • Расписание полуфинальных матчей Пути РПЛ Кубка России
  • Расписание РПЛ на 8 марта: «Ростов» - «Краснодар», «Крылья Советов» - ЦСКА
    •



    Источник: HR Новости







    Лучшие бомбардиры НХЛ за всю историю


    Миронов день: что можно и нельзя делать 21 августа
    Где находится Артемово на карте Донецкой области
    Курская область на карте России с границами Украины
    Разговоры о важном: тема классного часа 2 сентября 2024
    Сезон КХЛ-2024/2025 начнется матчем в Магнитогорске
    Расписание матчей шестого тура РПЛ-2024/2025, прямые трансляции
    Показать Подольск на карте Московской области
    Показать на карте маршрут Президента РФ Владимира Путина по Северному Кавказу
    Тернополь на карте Украины, показать Тернопольскую область
    Белгородская область на карте России, граница с Украиной


    © Все права защищены 2007-2024. hockeyreview@mail.ru