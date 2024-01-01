Миронов день: что можно и нельзя делать 21 августа

Сегодня, 09:24 Автор: Андрей Моисеев

Православные в этот день вспоминают епископа Мирона Критского. В народе праздник получил название «Миронов день» и «Мирон Ветрогон», сообщает smotrim.ru.

В старые времена жители деревень выходили на перекресток, дожидались резкого порыва ветра и загадывали желание. Если ветер дунет в лицо, то желание обязательно исполнится.

Если в этот день жарко, то осень будет теплой. Если на «Миронов день» выпадает много осадков, то хорошей погоды до бабьего лета ждать не стоит.

Не стоит на Мирона Ветрогона нельзя ссориться и ругаться, веселиться и устраивать шумные застолья.

В этот день принято печь пироги с грибной и ягодной начинкой.