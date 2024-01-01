HR Новости

2DROTS сыграет со «Спартаком» в рамках Кубка России по футболу

Сегодня, 11:04 Автор: Андрей Моисеев




В среду, 21 августа, в рамках Кубка России по футболу пройдут матчи 1/128 финала (Путь регионов). Центральным матчем игрового дня станет противостояние медийной команды 2DROTS с костромским «Спартаком». Встреча начнется в 19:30 мск и будет показана в прямом эфире на федеральном канале «Матч ТВ».

В предыдущем раунде подопечные Дмитрия Кузнецова одержали победу над московской командой «Строгино».

Год назад 2DROTS дошел до 1/32 финала, где уступил подмосковным «Химкам» со счетом 0:2.

Накануне еще один из медийных клубов, «Амкал», переиграл московский «Велес» и прошел дальше по турнирной сетке.
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    Источник: HR Новости







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