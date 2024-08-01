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Граница России и Украины на карте с областями

Сегодня, 07:20 Автор: Андрей Моисеев




Граница России и Украины на карте

Полная граница России и Украины

На карте приведена граница России и Украины с учетом вхождения в Российскую Федерацию Крыма, а также Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей.

Примерная протяженность границы между двумя странами составляет более 2000 км. Сухопутная во времена СССР между РСФСР и УССР имела длину 1974 км.

Протяженность границы с Украиной: Брянская область — 350 км, Курская — 245 км, Белгородская — 540 км.

Сегодня со стороны России с Украиной граничат Брянская, Курская и Белгородские области, а также четыре новые территории.

Фото: Google Карты.
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    Источник: HR Новости







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