HR Новости

Классный час «Разговоры о важном» 2 сентября 2024

Вчера, 21:50 Автор: Андрей Моисеев




Первый в учебном году 2024/2025 классный час «Разговоры о важном», который состоится 2 сентября, будет посвящен Дню знаний.

Предстоящее в первый понедельник сентября занятие будет приурочено к началу нового учебного года. Праздник введен Указом Президиума Верховного Совета СССР и отмечается с 1984 года.

Цель урока — формирование у обучающихся представления о применении знаний в процессе развития и самореализации. Методические материалы будут размещены на официальном сайте программы за несколько дней до начала урока.

Ближайшие темы классного часа:

9 сентября — Век информации

16 сентября — Дорогами России

23 сентября — Путь зерна

30 сентября — День учителя
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    Источник: HR Новости







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