Классный час «Разговоры о важном» 2 сентября 2024

Первый в учебном году 2024/2025 классный час «Разговоры о важном», который состоится 2 сентября, будет посвящен Дню знаний.
Предстоящее в первый понедельник сентября занятие будет приурочено к началу нового учебного года. Праздник введен Указом Президиума Верховного Совета СССР и отмечается с 1984 года.
Цель урока — формирование у обучающихся представления о применении знаний в процессе развития и самореализации. Методические материалы будут размещены на официальном сайте программы за несколько дней до начала урока.
Ближайшие темы классного часа:
9 сентября — Век информации
16 сентября — Дорогами России
23 сентября — Путь зерна
30 сентября — День учителя