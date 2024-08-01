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Где находятся Саратов и Энгельс на карте

Сегодня, 08:01 Автор: Андрей Моисеев




Саратовская область на карте России

Саратов и Энгельс на карте

Если смотреть на карту России, Саратовская область расположена к юго-востоку от Москвы. Расстояние от столицы России до Саратова и Энгельса составляет 726 км.

Население Саратова составляет 887 тысяч жителей. Во втором по численности населения городе Саратовской области Энгельсе проживает 222 тысячи человек.

Расстояние от Саратова до границы с Украиной по прямой составляет 612 км.

В результате атаки БПЛА на Саратов 26 августа была тяжело ранена женщина и поврежден жилой комплекс на Предмостовой площади. Как сообщает губернатор Роман Бусаргин, Гульнара Темралиева 3 сентября скончалась в больнице.

Фото: Google Карты.
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