Турнирная таблица, расписание матчей РПЛ 2024/2025

С 23 по 25 августа состоялись матчи шестого тура РПЛ. В центральном матче «Зенит» на своем поле сыграл вничью со «Спартаком».
«Локомотив» одержал победу над «Ростовом» и возглавил турнирную таблицу чемпионата. «Краснодар» после трех ничьих на старте сезона одержал третью победу подряд (над московским «Динамо») и переместился на третье место.
ЦСКА разгромил в домашнем матче «Акрон».
Турнирная таблица Российской Премьер-лиги после пятого тура сезона 2024/2025 выглядит следующим образом.
Расписание ближайших матчей:
15:00 Химки – ЦСКА, 17:30 Пари НН – Зенит, 19:45 Спартак – Рубин, 20:00 Ахмат – Акрон.
1 сентября: 15:00 Оренбург – Динамо М, 17:30 Крылья Советов – Динамо Мх, 19:45 Локомотив – Краснодар, 20:00 Ростов – Факел.