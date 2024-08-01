Турнирная таблица, расписание матчей РПЛ 2024/2025

Сегодня, 09:08 Автор: Андрей Моисеев

С 23 по 25 августа состоялись матчи шестого тура РПЛ. В центральном матче «Зенит» на своем поле сыграл вничью со «Спартаком».

«Локомотив» одержал победу над «Ростовом» и возглавил турнирную таблицу чемпионата. «Краснодар» после трех ничьих на старте сезона одержал третью победу подряд (над московским «Динамо») и переместился на третье место.

ЦСКА разгромил в домашнем матче «Акрон».

Турнирная таблица Российской Премьер-лиги после пятого тура сезона 2024/2025 выглядит следующим образом.

Расписание ближайших матчей:

15:00 Химки – ЦСКА, 17:30 Пари НН – Зенит, 19:45 Спартак – Рубин, 20:00 Ахмат – Акрон.

1 сентября: 15:00 Оренбург – Динамо М, 17:30 Крылья Советов – Динамо Мх, 19:45 Локомотив – Краснодар, 20:00 Ростов – Факел.