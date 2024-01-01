Расписание 7-го тура РПЛ-2024/2025, прямые трансляции

Сегодня, 12:06 Автор: Андрей Моисеев

В центральном матче 7-го тура РПЛ сезона 2024/2025 «Локомотив» будет принимать на своем поле «Краснодар» (трансляция на «МатчТВ»).

«Зенит» отправится в гости к «Пари НН», а «Спартак» сыграет дома с «Рубином» («МатчТВ»). Московские динамовцы, в трех последних матчах одержавшие только одну победу, проведут поединок в Оренбурге.

Расписание матчей 7-го тура Российской Премьер-лиги:

31 августа: 15:00 Химки – ЦСКА, 17:30 Пари НН – Зенит, 19:45 Спартак – Рубин, 20:00 Ахмат – Акрон.

1 сентября: 15:00 Оренбург – Динамо М, 17:30 Крылья Советов – Динамо Мх, 19:45 Локомотив – Краснодар, 20:00 Ростов – Факел.