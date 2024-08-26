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Ракетные удары по Украине: последние новости, смотреть на карте

Сегодня, 16:54 Автор: Андрей Моисеев




Граница России и Украины на карте

Если смотреть на карту Европы, Украина расположена в восточной части континента и является крупнейшим по площади государством Европы.

Столица Украины — Киев, население которого составляет почти 3 миллиона человек. На Украине насчитывается 20 областей. Ранее в состав страны входили Крым, Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская области.

Государство граничит на севере с Белоруссией, на западе — с Польшей, Словакией и Венгрией, на юго-западе — с Молдавией, Приднестровьем и Румынией.

Со стороны России с Украиной граничат Брянская, Курская и Белгородские области, а также четыре новые территории.

Российские ВС 26 августа нанесли по Украине одни из самых мощных массированных ударов. «Это был один из самых крупнейших ударов — комбинированный», — заявил Владимир Зеленский своем телеграм-канале.

Как сообщают РИА Новости, удары были нанесены по Ивано-Франковску, Одессе, Киеву, Хмельницкому, Волыни, Тернополю, Полтаве, Николаевской и Львовской областям.

Фото: Google Карты.
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