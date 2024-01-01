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Ореховый спас: что можно и нельзя делать 29 августа

Сегодня, 07:44 Автор: Андрей Моисеев




Православные в этот день празднуют перенесения Нерукотворного образа Спасителя в Константинополь. В народе праздник получил название «Ореховый спас» и «Хлебный спас», сообщают «Известия».

К этому дню созревают лесные орехи, их можно собирать и сушить на зиму. В этот период поспевают зерновые культуры и люди пекут хлеб и пироги из муки нового урожая.

В старые времена девушки ломали орехи и загадывали желания. Если он оказывался сладким, то желание должно было сбыться.

На Ореховый спас нельзя ссориться, а также начинать новые дела. В этот день закончился Успенский пост, поэтому на праздничный стол разрешалось выкладывать любую пищу.
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    Источник: Известия







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