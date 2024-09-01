Когда начнется сезон КХЛ-2024/2025 и Кубок Открытия

Сегодня, 08:19 Автор: Андрей Моисеев

Новый сезон в Континентальной хоккейной лиге стартует 3 сентября 2024 года.

В этот вечер состоится матч за Кубок Открытия, в котором встретятся финалисты последнего Кубка Гагарина. В Магнитогорске местный «Металлург» сыграет с ярославским «Локомотивом» (17:00 мск).

На следующий день свои первые матчи проведут 12 команд: «Автомобилист» – «Трактор», «Авангард» – «Сибирь», «Витязь» – «Адмирал», «Торпедо» – «Северсталь», «Барыс» – «Нефтехимик», «Динамо» М – «Куньлунь Ред Стар».

Первый большой хоккейный вечер ожидает болельщиков 5 сентября. В четверг пройдут три топовых поединка — «Магнитка» встретится со СКА, «Салават Юлаев» сыграет с «Ак Барсом», а «Спартак» примет на своем льду ЦСКА.

Завершится регулярный сезон КХЛ 23 марта будущего года.

Фото: ХК Металлург.