HR Новости

Когда начнется сезон КХЛ-2024/2025 и Кубок Открытия

Сегодня, 08:19 Автор: Андрей Моисеев




КХЛ в сезоне 2024-2025

Новый сезон в Континентальной хоккейной лиге стартует 3 сентября 2024 года.

В этот вечер состоится матч за Кубок Открытия, в котором встретятся финалисты последнего Кубка Гагарина. В Магнитогорске местный «Металлург» сыграет с ярославским «Локомотивом» (17:00 мск).

На следующий день свои первые матчи проведут 12 команд: «Автомобилист» – «Трактор», «Авангард» – «Сибирь», «Витязь» – «Адмирал», «Торпедо» – «Северсталь», «Барыс» – «Нефтехимик», «Динамо» М – «Куньлунь Ред Стар».

Первый большой хоккейный вечер ожидает болельщиков 5 сентября. В четверг пройдут три топовых поединка — «Магнитка» встретится со СКА, «Салават Юлаев» сыграет с «Ак Барсом», а «Спартак» примет на своем льду ЦСКА.

Завершится регулярный сезон КХЛ 23 марта будущего года.

Фото: ХК Металлург.
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    Источник: HR Новости







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