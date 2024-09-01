HR Новости

Турнирная таблица РПЛ 2024/2025 и расписание матчей

Сегодня, 22:02 Автор: Андрей Моисеев




С 31 августа по 1 сентября состоялись матчи седьмого тура РПЛ. В центральном матче «Краснодар» в гостях разгромил «Локомотив» (3:0) и переместился на вторую строчку в турнирной таблице.

«Зенит» после двух подряд ничьих одержал гостевую победу над «Пари НН» (3:0) и вновь вышел в лидеры сезона. «Спартак» на своем поле переиграл с минимальным счетом «Рубин», а ЦСКА одолел «Химки» (2:0).

Московские динамовцы на последних минутах упустили победу в Оренбурге (2:2).

Турнирная таблица Российской Премьер-лиги после 7-го тура сезона 2024/2025 выглядит следующим образом.

Турнирная таблица РПЛ на сегодня

Расписание 8-го тура:

13 сентября: 20:15 Рубин – Крылья Советов.

14 сентября: 12:00 Оренбург – Локомотив, 14:15 Факел – Пари НН, 16:30 ЦСКА – Зенит, 19:00 Краснодар – Ростов.

15 сентября: 14:15 Динамо М – Ахмат, 16:30 Акрон – Химки, 19:00 Динамо Мх – Спартак.
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    Источник: HR Новости







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