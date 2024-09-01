Показать детский сад «Львёнок» на карте Белгорода, который обстреляли ВСУ

Сегодня, 07:30 Автор: Андрей Моисеев

Если смотреть на карту, Белгород расположен к юго-западу от Москвы. Расстояние от столицы России до Белгорода составляет 578 километров.

Расстояние от областного центра до границы с Украиной составляет 33 километра.

Как сообщает губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале, утром 2 сентября ВСУ обстреляли Белгород и Белгородский район. В Белгороде есть прямые попадания в один социальный и один коммерческий объекты, в поселке Дубовое загорелись 2 дома и 4 автомобиля. (информация на 06:40 02.09).

Фото: Google Карты.