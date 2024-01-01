Когда начнется Лига чемпионов УЕФА в сезоне 2024/2025

Сегодня, 08:29 Автор: Андрей Моисеев

В первый игровой день Лиги чемпионов по футболу сезона 2024/2025 состоятся шесть матчей.

Во вторник, 17 сентября, в 19:45 мск «Янг Бойз» встретится на своем поле с «Астон Виллой», а «Ювентус» примет дома «ПСВ Эйндховен».

В 22:00 в Милане начнется центральный матч игрового дня, в котором «красно-черные» сыграют с «Ливерпулем». Мадридский «Реал» с Мбаппе в составе протестирует «Штутгарт», в последний раз выступавший в Лиге чемпионов 15 лет назад.

«Бавария» на «Арене Мюнхен» примет загребское «Динамо», а «Спортинг» встретится с «Лиллем».

В первом туре пройдут еще несколько интересных игр. 18 сентября «ПСЖ» сыграет с «Жироной», а «Манчестер Сити» — с «Интером». 19 сентября «Монако» Александра Головина проведет поединок с «Барселоной», а «Фейеноорд» — с «Байером».

Завершится первый этап главного клубного турнира Европы 29 января 2025 года.