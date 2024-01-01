Разговоры о важном 2024/2025: тема на 9 сентября

Сегодня, 08:51 Автор: Андрей Моисеев

Второй в учебном году 2024/2025 классный час «Разговоры о важном», который состоится 9 сентября, будет посвящен Веку информации.

Предстоящее во второй понедельник сентября занятие будет приурочено к 120-летию Информационного агентства ТАСС. В 1904 году в Санкт-Петербурге было создано телеграфное агентство.

Цель урока — рассказать об эволюции способов передачи информации и об умении ее правильно использовать. Методические материалы будут размещены на официальном сайте программы за несколько дней до начала урока.

Ближайшие темы:

16 сентября — Дорогами России

23 сентября — Путь зерна

30 сентября — День учителя