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Программа передач телевидения на сегодня вечер

Сегодня, 11:57 Автор: Андрей Моисеев




В понедельник, 2 сентября 2024 года, вечером на самых популярных центральных телеканалах будут показывать следующие передачи, фильмы и сериалы.

Россия 1

17:00 Вести
17:30 Малахов
18:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Дама с собачкой
23:20 Вечер с Владимиром Соловьёвым
02:00 Тайны следствия-16
03:40 Собачья работа

НТВ

16:45 За гранью
17:50 ДНК
19:00 Сегодня
20:00 Тверская. Любой ценой
22:15 Невский. Охота на архитектора
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Невский. Охота на архитектора
00:50 Бухта Глубокая
04:15 Агентство скрытых камер
04:45 Улицы разбитых фонарей-9

Первый канал

17:00 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:30 Информационный канал
20:00 Нинель
21:00 Время
22:00 Я не могу без тебя
23:00 Большая игра
00:00 Беслан. Три дня навсегда
01:00 ПОДКАСТ.ЛАБ
03:00 Новости
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ

ТНТ

17:00 СашаТаня
20:00 Просто Михалыч
21:00 Третье сентября
22:00 Параллельные миры
00:25 Непослушная
02:15 Все только начинается
03:45 Я тебе не верю
04:30 Импровизация

РЕН ТВ

17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Во имя короля
22:20 Смотреть всем!
23:00 Новости
23:30 Документальный спецпроект
00:30 Охотники за головами
02:20 Самые шокирующие гипотезы
03:05 Тайны Чапман

СТС

17:20 Галя, у нас отмена!
20:00 Напролом
21:55 РЭД
00:10 Аллея кошмаров
02:50 Суперниндзя

Время начала передач — московское.
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    Источник: Яндекс Телепрограмма







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