Программа передач телевидения на сегодня вечер

Сегодня, 11:57 Автор: Андрей Моисеев

В понедельник, 2 сентября 2024 года, вечером на самых популярных центральных телеканалах будут показывать следующие передачи, фильмы и сериалы.



Россия 1



17:00 Вести

17:30 Малахов

18:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Дама с собачкой

23:20 Вечер с Владимиром Соловьёвым

02:00 Тайны следствия-16

03:40 Собачья работа



НТВ



16:45 За гранью

17:50 ДНК

19:00 Сегодня

20:00 Тверская. Любой ценой

22:15 Невский. Охота на архитектора

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Невский. Охота на архитектора

00:50 Бухта Глубокая

04:15 Агентство скрытых камер

04:45 Улицы разбитых фонарей-9



Первый канал



17:00 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:30 Информационный канал

20:00 Нинель

21:00 Время

22:00 Я не могу без тебя

23:00 Большая игра

00:00 Беслан. Три дня навсегда

01:00 ПОДКАСТ.ЛАБ

03:00 Новости

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ



ТНТ



17:00 СашаТаня

20:00 Просто Михалыч

21:00 Третье сентября

22:00 Параллельные миры

00:25 Непослушная

02:15 Все только начинается

03:45 Я тебе не верю

04:30 Импровизация



РЕН ТВ



17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Во имя короля

22:20 Смотреть всем!

23:00 Новости

23:30 Документальный спецпроект

00:30 Охотники за головами

02:20 Самые шокирующие гипотезы

03:05 Тайны Чапман



СТС



17:20 Галя, у нас отмена!

20:00 Напролом

21:55 РЭД

00:10 Аллея кошмаров

02:50 Суперниндзя



Время начала передач — московское.