Показать на карте, где проходит ВЭФ: Путин прибыл во Владивосток

Сегодня, 00:31 Автор: Андрей Моисеев

С 3 по 6 сентября 2024 года на острове Русском во Владивостоке состоится Восточный экономический форум. Мероприятия будут проходить на площадке Дальневосточного федерального университета.

Если смотреть на карту России, Владивосток находится на востоке страны на расстоянии 6417 км от Москвы. Разница во времени между административным центром Приморского края и столицей РФ составляет семь часов.

Президент России Владимир Путин прилетел вечером 3 сентября из Монголии во Владивосток, где будет участвовать в пленарной сессии ВЭФ-2024.

Фото: Google Карты.