«Матч ТВ» покажет в прямом эфире матчи России с Вьетнамом и Таиландом

Сегодня, 09:00 Автор: Андрей Моисеев

Сборная России по футболу проведет два товарищеских матча против Вьетнама (5 сентября) и Таиланда (7 сентября). Обе встречи начнутся в 16:00 по московскому времени и будут показаны на федеральном канале «Матч ТВ».

Ранее российская сборная ни разу не встречалась с Вьетнамом и Таиландом, которые занимают, соответственно, 101-е и 115-е места в рейтинге ФИФА.

Главный тренер российской сборной Валерий Карпин решил пригласить из зарубежных команд только голкипера ПСЖ Матвея Сафонова. Арсен Захарян восстанавливается, Александр Головин набирает форму, Алексей Миранчук адаптируется в США, Федор Чалов осваивается в греческом ПАОКе.