HR Новости

«Матч ТВ» покажет в прямом эфире матчи России с Вьетнамом и Таиландом

Сегодня, 09:00 Автор: Андрей Моисеев




Сборная России по футболу проведет два товарищеских матча против Вьетнама (5 сентября) и Таиланда (7 сентября). Обе встречи начнутся в 16:00 по московскому времени и будут показаны на федеральном канале «Матч ТВ».

Ранее российская сборная ни разу не встречалась с Вьетнамом и Таиландом, которые занимают, соответственно, 101-е и 115-е места в рейтинге ФИФА.

Главный тренер российской сборной Валерий Карпин решил пригласить из зарубежных команд только голкипера ПСЖ Матвея Сафонова. Арсен Захарян восстанавливается, Александр Головин набирает форму, Алексей Миранчук адаптируется в США, Федор Чалов осваивается в греческом ПАОКе.
ЕЩЁ НОВОСТИ:

  • Футбол на «Матч ТВ» 19 августа в прямом эфире
  • Кубок России по футболу на «Матч ТВ» 15 августа – расписание матчей
  • Стал известен срок нового контракта Карпина со сборной России
  • 2DROTS сыграет со «Спартаком» в рамках Кубка России по футболу
  • Арсен Захарян забил первый мяч за «Реал Сосьедад»
  • В финале Лиги чемпионов сезона-2023/2024 сыграют «ПСЖ» и «Реал»
  • Где пройдут матч открытия и финал ЧМ-2026 по футболу
    •



    Источник: HR Новости







    Лучшие бомбардиры НХЛ за всю историю


    Где находится Монголия на карте Азии, визит Путина в Улан-Батор
    Где находится Грузское на карте Белгородской области, ВСУ атаковали храм
    «Матч ТВ» покажет в прямом эфире матчи России с Вьетнамом и Таиландом
    Показать на карте, где проходит Восточный экономический форум
    Где находятся Саратов и Энгельс на карте
    Где находится Тверь на карте России, аэродром Мигалово
    Показать, где находится Курск на карте России
    Где находится Торецк на карте Донецкой области
    Где находится Курская область на карте России, граница с Украиной
    Где находится Кызыл на карте России, визит Путина


    © Все права защищены 2007-2024. hockeyreview@mail.ru