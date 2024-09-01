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Пенсионер привлек более 80 мужчин, чтобы те насиловали его спящую супругу

Сегодня, 08:35 Автор: Андрей Моисеев




Город Мазан на юге Франции

Во Франции перед судом предстанет пенсионер, который обвиняется в том, что знакомился с незнакомцами в чате и приглашал их для совершения сексуального насилия над своей женой.

71-летний Доминик Пелико без ведома супруги добавлял ей в еду и спиртное снотворное и успокаивающие препараты, сообщает английская The Guardian.

Доминик был арестован в 2020 году за другое преступление и в ходе расследования полиция обнаружила на USB-накопителе огромное количество фотографий и видеороликов, на которых мужчины от 26 до 73 лет в течение 10 лет насиловали его жену.

Жизель Пелико, мать троих детей, заявила, что ничего не помнит и была потрясена, узнав о случившемся.

Следствию удалось установить личности 50 человек и всем им предъявлено обвинение.

Насилие имело место в городе Мазан на юге Франции.
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